Raziskava: Leto 2023 za spletne nakupe obdobje racionalizacije in stagnacije

Ljubljana, 29. januarja - Lansko leto je bilo za spletno nakupovanje obdobje racionalizacije in stagnacije, kar je vodilo do zmanjšanja impulzivnih nakupov, je pokazala raziskava družbe Valicon in spletne platforme Ceneje.si. Ob tem je še vedno prevladovalo domače nakupovanje, hkrati pa se je povečal delež nakupovanja iz tujine, in sicer s 14 na 17 odstotkov.