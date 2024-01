Reporter o predsedniku SDS (29. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Silvester Šurla v uvodniku Misija je mogoče piše o predsedniku opozicijske SDS Janezu Janši. Izpostavlja, da se Janša ne namerava umakniti Anžetu Logarju ne kot kandidat za mandatarja ne za predsednika SDS. Tisti, ki zmaga na volitvah, bo kandidat za mandatarja, in to bo seveda on. Janša je vse prej kot odpisan, meni avtor.