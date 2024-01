Pregled - šport, 28. 1. (nedelja)

KULM - Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc so na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu ubranili ekipni naslov iz Vikersunda 2022. Za Slovenijo so osvojili še 11. kolajno na SP letalcev, od tega četrto zlato. Poleg ekipnega zlata izpred dveh let sta bila prvaka še Peter Prevc leta 2016 in Robert Kranjec leta 2012. Slovenski kvartet je zbral 1615,4 točke. Na drugem mestu so končali Avstrijci s svetovnim prvakom Stefanom Kraftom, ki so zaostali za 26,5 točke, tretji pa so bili Nemci s 65,5 točke zaostanka. To je bila še druga kolajna za Slovenijo na tem prvenstvu, saj je Zajc na posamični tekmi osvojil bron. Kljub kolajni je bil 23-letnik v soboto razočaran, saj je po dveh petkovih serijah vodil z veliko prednostjo, v tretji, ko je nastopil v zelo zahtevnih razmerah, pa je izgubil boj za naslov.

LJUBNO - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka druge posamične tekme za svetovni pokal na Ljubnem ob Savinji. Na veselje domačih pristašev je v finalu zadržala prvo mesto in premagala sobotno zmagovalko Avstrijko Evo Pinkelnig ter rojakinjo Niko Križnar. Nika Prevc je tako slavila šesto posamično zmago v karieri, vse v tej sezoni. Enkrat je bila najboljša še na superekipni tekmi v japonskem Zau. Skupno so to njene devete stopničke v svetovnem pokalu, od tega osme posamične. V finalu so nastopile še štiri Slovenke. Katra Komar je bila 19., Taja Bodlaj je bila tik za njo, Tina Erzar je končala kot 22., Ajda Košnjek pa 28.

GARMISCH PARTENKIRCHEN - Švicarski alpski smučar Marco Odermatt je zmagovalec drugega superveleslaloma za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu. Odermatt je vpisal še deveto zmago v sezoni. Najboljši Slovenec je bil Rok Ažnoh, ki je svoj prvi superveleslalom v konkurenci svetovnega pokala končal na 44. mestu. Martin Čater je končal pred ciljem z odstopom. Avstrijec Raphael Haaser je osvojil drugo mesto, tretje mesto na zmagovalnem odru pa je zasedel še en Švicar, 22-letni Franjo Von Allmen, ki je prišel do prvih stopničk v svetovnem pokalu.

CORTINA D'AMPEZZO - Cortina d'Ampezzo je bila prizorišče petega superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark. Nastopila je tudi edina Slovenka, Ilka Štuhec, ki pa je odstopila. Mariborčanka je naredila napako, zašla je iz idealne smeri in zgrešila naslednja vratca. Zmagala je olimpijska in svetovna prvakinja v disciplini Švicarka Lara Gut-Behrami. Drugo mesto je osvojila Avstrijka Stephanie Venier, tretja je bila Romane Miradoli iz Francije.

KÖLN - Francoska moška rokometna reprezentanca je po zmagi v podaljšku nad Dansko s 33:31 osvojila zlato kolajno na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Za Francijo je to četrto odličje najbolj žlahtnega leska na celinskih tekmovanjih, najboljša je bila tudi v Švici 2006, Avstriji 2010 ter na Danskem 2014. Švedska je v današnji tekmi za tretje mesto v Kölnu premagala Nemčijo s 34:31. Slovenija je osvojila šesto mesto.

MELBOURNE - Italijan Jannik Sinner je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V finalu je po preobratu s 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 po treh urah in 46 minutah premagal Rusa Danila Medvedjeva in postal tretji Italijan z naslovom na turnirjih za grand slam. Sinner se je s prvim naslovom v karieri tako pridružil rojakoma Nicoli Pietrangeliju in Adrianu Panatti.Dvaindvajsetletni Južni Tirolec je pred letošnjim OP Avstralije le enkrat igral v polfinalu ter še štirikrat v četrtfinalu. Ob koncu lanske sezone je z odličnimi rezultati nakazal preboj proti vrhu teniške piramide s turnirskima zmagama v Pekingu in na Dunaju, finalu zaključnega turnirja v Torinu ter naslovu z rojaki v Davisovem pokalu. Medvedjev je postal prvi teniški igralec v zgodovini, ki je dvakrat izgubil finale po vodstvu z 2:0 v nizih.

PORTO - Judoistka Metka Lobnik je danes na veliki nagradi Portugalske osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 78 kg in dosegla največji uspeh v karieri. V velikem finalu jo je ugnala Nemka Anna-Monta Olek, ki je medsebojni dvoboj dobila že lani v finalu Pertha.

SKOPJE - Sara Tokić se je na namiznoteniškem evropskem prvenstvu do 21 let v Skopju izkazala s srebrno kolajno v dvojicah. Z Romunko Luciano Mitrofan sta v finalu morali priznati premoč Romunkama Bianci Mei Rosu in Eleni Zaharii, ki sta slavili s 3:1 (5, -8, 0, 3). Že z uvrstitvijo v finale sta Tokić, sicer nečakinja dolgo časa najboljšega namiznoteniškega igralca v Sloveniji Bojana Tokića, in Mitrofan presegli vsa pričakovanja, saj sta šele v Skopju prvič zaigrali skupaj.

MONTE CARLO - Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je suvereno dobil uvodni reli nove sezone svetovnega prvenstva v Monte Carlu. Na koncu je imel 16 sekund prednosti pred domačinom in osemkratnim svetovnim prvakom Sebastienom Ogierjem (Toyota), ki bo moral še počakati na svojo jubilejno deseto zmago na tem reliju.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericks po rekordnem večeru in zmagi proti Atlanti tokrat s Teksašani izgubil proti Sacramentu s 115:120. Po rekordnem večeru v severnoameriški ligi NBA, ko je proti Hawks dosegel 73 točk, je dan kasneje proti Kings v statistiko vpisal trojni dvojček z 28 točkami. Dončić je drugo zaporedno noč na parketu prebil skoraj vso srečanje, ob tem pa dosegel 28 točk, 17 podaj ter 10 skokov. Imel je še dve ukradeni in tri izgubljene žoge. Pred dvobojem je bil po navedbah spletne strani ekipe vprašljiv zaradi načetega gležnja.