Delo o slovenskih skakalcih (29. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Miha Šimnovec v komentarju Letenje imajo v krvi piše o slovenskih smučarskih skakalcih. Avtor poudarja, da so slovenski smučarski skakalci med najboljšimi na svetu. Meni, da so to dokazali na številnih tekmovanjih, znova pa je dejstvo s svojim nastopom potrdil tudi skakalec Timi Zajc.