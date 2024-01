Primorske novice o deseti obletnici žledoloma (29. 1.)

Koper, 28. januarja - Danijel Cek v komentarju Deset let kasneje še slabše pripravljeni piše o deseti obletnic obsežnega žledoloma, ki je prizadel Slovenijo. Avtor meni, da je žledolom pokazal tudi neizmerno moč solidarnosti med ljudmi, ko so v številnih krajih na Primorskem ljudje ostali brez vode, elektrike, ogrevanja in začasno odrezani od sveta.