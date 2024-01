Pregled - svet, 28. 1. (nedelja)

NEW YORK/TEL AVIV - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v soboto pozval k nadaljnji pomoči agenciji ZN za palestinske begunce (UNRWA), potem ko je več držav po obtožbah o sodelovanju nekaj zaposlenih pri napadu Hamasa na Izrael začasno ustavilo financiranje. Za to so se odločile ZDA, Velika Britanija, Avstralija, Kanada, Italija, Finska, Nemčija, Nizozemska in Švica. Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je to odločitev označil za šokantno, izraelski zunanji minister Izrael Kac pa ga je pozval k odstopu.

WASHINGTON - V napadu z dronom so bili v vojaškem oporišču v Jordaniji ubiti trije ameriški vojaki, še 25 je bilo ranjenih, je sporočila ameriška vojska. Predsednik ZDA Joe Biden je v izjavi zatrdil, da so napad izvedle skrajne skupine, ki uživajo podporo Irana in delujejo v Siriji in Iraku, ter napovedal povračilne ukrepe. Jordanija je sicer zatrdila, da se napad ni zgodil na njenem ozemlju, temveč v Siriji.

GAZA/PARIZ - Na območju Gaze so se nadaljevali intenzivni spopadi, ki so bili najhujši v Han Junisu na jugu palestinske enklave. Tisoči civilistov so na poziv izraelske vojske zbežali proti meji z Egiptom. Glede na zadnje podatke tamkajšnjih oblasti je bilo v zadnjih 24 urah ubitih 165 Palestincev, skupno že 26.422. Po poročanju ameriškega časnika New York Times je sicer blizu dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi preostalih talcev. O predlogu, ki so ga sestavili ameriški pogajalci, naj bi pogovori potekali v Parizu.

KIJEV - V Ukrajini je odmevala korupcijska afera, v katero je vpletenih več visokih vojaških uradnikov in podjetnikov. Ti so po navedbah varnostne službe SBU s prevarantskim sistemom trgovanja z orožjem poskusili ukrasti približno 40 milijonov dolarjev iz državnega proračuna. Obrambno ministrstvo je osumljenim za nakup 100.000 enot topniškega streliva avgusta 2022 nakazalo sredstva, prejeli pa niso niti enega naboja.

ISTANBUL - V napadu na italijansko katoliško cerkev je bil med nedeljskim bogoslužjem po navedbah turškega notranjega ministrstva ubit en človek, turški državljan. Preiskava okoliščin napada še poteka, sta pa ga že obsodila turški notranji minister Ali Yeriklaya istanbulski župan Ekrem Imamoglu in tudi italijanski notranji minister Antonio Tajani. Papež Frančišek je izrazil podporo katoliški skupnosti prizadete cerkve Svete Marije.

HELSINKI - Finci so na volitvah izbirali novega novega predsednika, potem ko se po 12 letih s položaja poslavlja Sauli Niinistö. Favorita sta izkušena politika Alexander Stubb in Pekka Haavisto, za zmago pa bosta po napovedih potrebna dva kroga. Ena glavnih tem pred volitvami so bili odnosi s sosedo Rusijo, tudi v luči nedavnega vstopa Finske v zvezo Nato.

MADRID - Več deset tisoč ljudi je znova protestiralo proti zakonu o amnestiji za katalonske separatiste, ki so deležni pregona zaradi poskusa odcepitve leta 2017. Nov shod, na katerem se je na poziv Ljudske stranke po oceni policije zbralo 45.000 ljudi, se je odvil dva dneva pred predvideno potrditvijo zakona v spodnjem domu parlamenta.

BERLIN - Nemški socialdemokrati (SPD) so na kongresu za vodilno kandidatko na evropskih volitvah znova izbrali evropsko poslanko in nekdanjo ministrico Katarino Barley. V boj pred volitvami bo stranko popeljala skupaj s kanclerjem Olafom Scholzem. Oba napovedujeta prizadevanja za poraz skrajne desnice na junijskem glasovanju.

SKOPJE - Poslanci parlamenta v Severni Makedoniji so za predsednika tehnične vlade izvolili Talata Xhaferija, ki je postal prvi etnični Albanec na tem položaju. Xhaferi je prejel 65 od 120 glasov in bo funkcijo opravljal sto dni oziroma do parlamentarnih volitev, ki bodo 8. maja.

PJONGJANG/SEUL - Severna Koreja je po navedbah Seula s svoje vzhodne obale izstrelila več vodenih raket, katerih vrsta ali število nista znana. Gre za zadnjo izmed podobnih potez Pjongjanga, s katerimi v zadnjem času krepi napetosti v regiji. Pred le nekaj dnevi je Severna Koreja v Rumeno morje izstrelila več vodenih raket, ki naj bi predstavljale novo generacijo strateških manevrirnih izstrelkov.

TEHERAN - Iranske oblasti so sporočile, da so v orbito izstrelile še tri satelite. Po navedbah iranskih medijev bodo sateliti služili testiranju komunikacijskih sistemov. Že prejšnji teden je iranska revolucionarna garda v vesolje izstrelila raziskovalni satelit Soraja, kar so Velika Britanija, Francija in Nemčija označile za intervencionistično dejanje.

TEHERAN - Iranska revolucionarna garda je po poročanju lokalnih medijev zasegla tuj naftni tanker, ki naj bi v bližini južne obale države prevažal približno dva milijona litrov tihotapljenega goriva. Posadko ladje, ki pluje pod zastavo ene od držav Oceanije, so aretirali.

PODGORICA - Črnogorski parlament je v soboto po dogovoru koalicije in dela opozicije potrdil novega vrhovnega državnega tožilca. Položaj, ki so ga od leta 2019 zasedali tožilci brez polnega mandata, prevzema Milorad Marković. Predsednik Črne gore Jakov Milatović je ocenil, da je država s tem naredila ključen korak v krepitvi vladavine prava. Gre tudi za izpolnitev enega od pogojev za nadaljevanje pristopnih pogajanj z EU.

LONDON - Po tem ko so britanski mediji nedavno razkrili, da je zaradi napake v informacijskem sistemu Horizon med letoma 1999 in 2015 več kot 700 vodij poštnih poslovalnic neupravičeno prejelo odpoved zaposlitve, je ministrica za gospodarstvo in trgovino Kemi Badenoch sporočila, da je s položaja razrešila vodjo Britanske pošte Henryja Stauntona.