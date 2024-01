Slovenski letalci na Kulmu z dvema kolajnama ponovili Vikersund 2022

Bad Mitterndorf, 28. januarja - Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na Kulmu se je pred 11.250 gledalci končalo z velikim zmagoslavjem Slovencev, ki so ubranili ekipni naslov iz Vikersunda 2022. Timi Zajc, ki je bil bronast na posamični tekmi, Peter in Domen Prevc ter Lovro Kos so stopili na najvišjo stopničko. Čez dve leti bodo dosežke branili v nemškem Oberstdorfu.