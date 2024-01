Fajon ob dnevu spomina na žrtve holokavsta: Z globoko jezo opazujem porast skrajne desnice

Ljubljana, 28. januarja - Na današnji prireditvi ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta v ljubljanskem Kinu Šiška je slavnostna govorka zunanja ministrica Tanja Fajon dejala, da z globoko jezo opazuje porast skrajne desnice po vsej Evropi in da je najboljši način spomina na žrtve holokavsta in obstreljevanja v Gazi, da "poiščemo pot do miru".