Vreme: Ponoči bo jasno

Ljubljana, 28. januarja - Ponoči in v ponedeljek bo jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči bo jasno, proti jutru bo po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -4, ob morju okoli 0 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, v notranjosti Primorske do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V sredo se bo oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala. Krepil se bo temperaturni obrat, po nižinah bo še megleno.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka s središčem v bližini naših krajev. Od severozahoda doteka v višinah k nam suh in postopno spet toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči in v ponedeljek bo večinoma jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo občasno zadrževala tudi ob severnem Jadranu.