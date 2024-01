Izidi superveleslaloma alpskih smučarjev v Garmisch-Partenkirchnu

* Izidi: 1. Marco Odermatt (Švi) 1:10,13 2. Raphael Haaser (Avt) 1:10,43 +0,30 3. Franjo Von Allmen (Švi) 1:10,74 +0,61 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:10,77 +0,64 5. James Crawford (Kan) 1:10,89 +0,76 6. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1:11,01 +0,88 7. Arnaud Boisset (Švi) 1:11,05 +0,92 8. Stefan Babinsky (Avt) 1:11,09 +0,96 River Radamus (ZDA) 1:11,09 +0,96 10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:11,19 +1,06 ... 44. Rok Ažnoh (Slo) 1:13,59 +3,46 ... - odstop: Martin Čater (Slo) * Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (23/39): 1. Marco Odermatt (Švi) 1406 točk 2. Cyprien Sarrazin (Fra) 684 3. Manuel Feller (Avt) 559 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 487 5. Marco Schwarz (Avt) 464 6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440 7. Dominik Paris (Ita) 426 8. Loic Meillard (Švi) 398 9. Nils Allegre (Fra) 372 10. Henrik Kristoffersen (Nor) 364 ... 21. Žan Kranjec (Slo) 226 75. Miha Hrobat (Slo) 56 129. Martin Čater (Slo) 6 ... - superveleslalom (5/7): 1. Marco Odermatt (Švi) 390 2. Vincent Kriechmayr (Avt) 269 3. Raphael Haaser (Avt) 222 4. Cyprien Sarrazin (Fra) 174 5. Nils Allegre (Fra) 171 6. Guglielmo Bosca (Ita) 164 7. James Crawford (Kan) 126 8. Stefan Rogentin (Švi) 124 9. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 120 10. Justin Murisier (Švi) 119 ... 50. Martin Čater (Slo) 5 ...