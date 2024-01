V soboto zagorelo v stanovanju v Šiški, iz njega rešili obnemoglo stanovalko

Ljubljana, 28. januarja - V Šiški v Ljubljani je v soboto zjutraj zagorelo v spalnici stanovanja, kjer se je nahajala starejša stanovalka. Policisti, ki so prvi prispeli na kraj, so po vstopu v objekt našli obnemoglo osebo ter jo ob pomoči gasilcev rešili skozi okno. Zaradi vdihavanja dima so jo odpeljali v bolnišnico. Zdravniško so morali oskrbeti tudi dva policista.