Hokejisti Edmontona do 16 zmage po vrsti v ligi NHL

Edmonton, 28. januarja - Kanadska ekipa v severnoameriški hokejski ligi NHL Edmonton Oilers nadaljuje niz zmag. Naftarji so v soboto zmagali na svoji 16. tekmi zaporedoma, na domačem ledu dvorane Rogers Place so premagali goste iz Nashvilla s 4:1 in so tako le še eno zmago oddaljeni od najdaljšega niza v zgodovini NHL.