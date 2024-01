Calcit in ACH se nista namučila

Ljubljana, 27. januarja - V zeleni skupini 1. DOL Sportklub za moške sta bili danes na sporedu le dve tekmi, saj bo obračun med Hišo na kolesih Triglavom in Mariborom v nedeljo. Vodilni ekipi prvenstva Calcit Volley in ACH Volley se nista namučili, gladko sta ugnali Panvito Pomgrad in Fužinar Sij Metal, na obeh tekmah je bil izid 3:0.