Angola in Nigerija sestavljata prvi četrtfinalni par afriškega prvenstva

Abidjan, 27. januarja - Nogometaši Angole so prvi četrtfinalisti afriškega prvenstva v Slonokoščeni obali. Angolci so v osmini finala s 3:0 premagali Namibijo. Drugi obračun osmine finala med Nigerijo in Kamerunom je dobila prva z 2:0 in bo v četrtfinalu igrala proti Angoli.