Medvedjev drugič ali Sinner prvič

Melbourne, 28. januarja - V finalu teniškega turnirja za grand slam v Avstraliji se bosta ob 9.30 srečala Italijan Jannik Sinner in Rus Danil Medvedjev. Slednji bo tretjič igral v finalu Melbourna in se potegoval za drugi veliki naslov po US Opnu 2021, Sinner pa je po zmagi nad Novakom Đokovićem v polfinalu prvič v karieri prišel do dvoboja za lovoriko na grand slamih.