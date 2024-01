Slovenci na Kulmu branijo zlato iz Vikersunda 2022

Bad Mitterndorf, 28. januarja - Potem ko so organizatorji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih na Kulmu po velikih težavah z vetrom v soboto le izpeljali posamično tekmo, je za konec SP ob 14. uri na sporedu še moštvena. Slovenska četverica Timi Zajc, Lovro Kos, Domen in Peter Prevc bo branila naslov, ki so ga Zajc, Anže Lanišek ter brata Prevc osvojili pred dvema letoma.