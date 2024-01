Radovljica, 27. januarja - Na Dobrči v občini Radovljica je danes dopoldne zaradi zastoja srca umrl planinec. Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, so ga radovljiški gorski reševalci oživljali, a neuspešno. Pokojnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino in predali pogrebni službi.