V Nemčiji znova desettisoči na protestih proti skrajni desnici

Düsseldorf/Kiel, 27. januarja - V številnih nemških mestih so tudi danes potekali protesti proti skrajni desnici, ki se jih je udeležilo na desettisoče ljudi. Po podatkih policije se je zgolj v Düsseldorfu zbralo do 100.000 ljudi. Ponekod so se shodov udeležili tudi vidni politiki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.