Skakalke na Ljubno prvi dan privabile 8500 gledalcev

Ljubno ob Savinji, 27. januarja - Pod Rajhovko je bilo na današnji tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalk po uradnih podatkih organizatorjev 8500 gledalcev. Sprva so takoj po tekmi navedli, da jih je bilo 1500 več. Za znižanje so se odločili, ker je bilo 10.000 zabeleženih vhodov na prireditveni prostor na Ljubnem, a so mnogi večkrat šli ven in potem znova nazaj.