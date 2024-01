Sestanke med UKC Ljubljana in zavodom za transfuzijsko medicino bo koordiniralo ministrstvo

Ljubljana, 27. januarja - Po nesoglasju med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in Zavodom RS za transfuzijsko medicino o cenah krvi in krvnih pripravkov so se predstavniki zavodov v četrtek sestali z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. Sestanke bo odslej koordiniralo ministrstvo, rešitev pa naj bi poiskali v naslednjih treh mesecih, so sporočili.