Vodilne ekipe do zmag v 1. SFL

Ljubljana, 27. januarja - V 15. krogu 1. slovenske futsal lige so se zmage veselili klubi, ki so na prvenstveni lestvici uvrščeni od prvega do četrtega mesta, vsi štirje so tekme odigrali doma. Siliko je s 5:0 odpravil Dobrepolje, Dobovec je bil z 10:1 boljši od Bronx Škofij, Meteorplast Šic bar je s 7:3 premagal The Nutrition Extrem, Sevnica pa s 5:2 Oplast.