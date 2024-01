Vreme: Proti večeru se bo prehodno pooblačilo

Ljubljana, 26. januarja - Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo, proti jutru pa se bo že jasnilo. V Prekmurju bo prehodno zapihal severozahodnik. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in ob morju lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo jasno. Najvišje dnevne temperature od 7 do 11, na Goriškem in ob morju do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, zjutraj pa bo le po nekaterih nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se severno od Alp pomika proti vzhodu in bo le z nekoliko povečano oblačnostjo vplivala na vreme pri nas. S severozahodnikom v višinah k nam priteka razmeroma topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo prehodno pooblačilo. V sosednjih pokrajinah Avstrije in Madžarske bodo občasne rahle padavine. V Padski nižini bo nastala megla. V soboto bo jasno, v Padski nižini ter na območju severnega Jadrana pa bo sprva megleno. Dopoldne bo v Kvarnerju zapihala šibka burja.