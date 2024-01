V Mariboru uvajajo možnost uporabe parkirišča v kombinaciji z avtobusnim prevozom

Maribor, 27. januarja - V Mestni občini Maribor bodo parkirna mesta ob Koroški cesti na robu študentskega kampusa, ki so nedavno prešla v belo cono, od 1. februarja omogočala tudi uporabo po sistemu P+R (parkiraj in presedi). Tam bo tako možno koriščenje kombinacije parkirišča in mesečne vozovnice za mestni avtobusni promet.