Španski režiser Pedro Almodovar s prvim celovečercem v angleškem jeziku

Los Angeles, 26. januarja - Kultni španski režiser Pedro Almodovar bo posnel svoj prvi celovečerni film v angleškem jeziku. V filmu z naslovom The Room Next Door bosta v glavnih vlogah zaigrali hollywoodski zvezdnici Julianne Moore in Tilda Swinton. V igralski zasedbi je tudi hollywoodski igralec John Turturro.