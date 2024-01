Za zamenjavo starih kurilnih naprav dodatnih skoraj 80 milijonov evrov

Ljubljana, 26. januarja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo sredstva, ki so na voljo pri projektu zamenjave starih kurilnih naprav z novimi, povečalo s 115,35 milijona na 194,8 milijona evrov, ko bo vlada sprejela ustrezen sklep. Z dodatnimi sredstvi bodo subvencionirali predvidoma 4800 novih kurilnih naprav na lesno biomaso in 12.600 toplotnih črpalk.