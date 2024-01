Na kadrovskem forumu IEDC izpostavili pomen dobrega počutja pri delu

Bled, 26. januarja - IEDC - Poslovna šola Bled je v četrtek in danes gostila tradicionalni kadrovski forum, na katerem so tokrat izpostavili pomen dobrega počutja pri delu. Dogodka se je udeležilo več kot 60 kadrovskih strokovnjakov iz 40 institucij in sedmih držav, so danes sporočili iz IEDC.