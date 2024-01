Nika Prevc dobila kvalifikacije na Ljubnem

Ljubno ob Savinji, 26. januarja - Smučarska skakalka Nika Prevc še naprej potrjuje dobro formo. Danes je bila prepričljiva v kvalifikacijah na tekmi na Ljubnem ob Savinji, kjer je s skokom, dolgim 87 m, za pet točk in več ugnala konkurenco. Za njo so se uvrstile Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger ter Nika Križnar in Nemka Katharina Schmidt, ki sta si razdelili tretje mesto.