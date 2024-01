Snežne razmere v visokogorju

Predvsem na strmih travnatih prisojnih pobočjih sredogorja se lahko sprožijo posamezni plazovi mokrega snega.

Snežna odeja je v sredogorju zmehčana, mokra, snega je tam bolj malo, še posebno južno orientirana pobočja so kopna do nadmorske višine tudi okoli 1900 metrov. V senčnih legah je lahko osrenica, ki ne drži človeške teže. V visokogorju, nad okoli 2000 metri, je sneg suh, le na strmejših južnih pobočjih se ob jasnih dneh čez dan lahko ojuži. Ponekod je sneg zbit zaradi vetra. Vetru izpostavljene lege so precej spihane, lahko do tal ali do stare, trde podlage.

Pred nami je daljše obdobje suhega vremena. Danes, v petek, bo delno jasno, več oblačnosti bo na Pohorju ter v vzhodnih Karavankah. Pihal bo šibak do zmeren severozahodnik, popoldne zahodni veter. Temperatura na 1500 metri bo okoli 4 stopinj Celzija, na 2500 metrih okoli -1 stopinj Celzija. V soboto bo jasno in nekoliko hladneje, ničla bo na višini okoli 1500 metrov nad morjem. Pihal bo šibak do zmeren, v visokogorju lahko tudi močan severozahodnik. Tudi v nedeljo bo pretežno jasno z nekoliko šibkejšim vetrom. Ledišče se bo popoldne spet dvignilo nad 2000 metrov nadmorske višine. V ponedeljek in torek bo precej jasno in še topleje.

Snežna odeja se bo še naprej stabilizirala. Čez dan se bo ojužila, v soboto in nedeljo ponoči pa pomrznila. Na prisojah se lahko predvsem na strmih travnatih pobočjih še sproži kakšen plaz mokrega snega, a postopno bo tega vse manj. V visokogorju bodo glavna nevarnost območja napihanega snega predvsem v bližini grebenov ter v grapah, kamor je veter nanesel snega. Ob večji obremenitvi se tam lahko sproži kložasti plaz.