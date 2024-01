Karla III. sprejeli na operacijo zaradi povečane prostate

London, 26. januarja - Britanskega kralja Karla III. so danes sprejeli v eno izmed londonskih bolnišnic, kjer bo prestal načrtovano operacijo prostate, so sporočili iz Buckinghamske palače. Že pred tednom dni so na presenečenje javnosti razkrili, da bo britanski monarh zaradi povečane prostate moral na operacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.