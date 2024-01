V Rusiji obeležujejo 80. obletnico konca obleganja Leningrada

Sankt Peterburg, 27. januarja - V Rusiji so v petek s spominsko slovesnostjo obeležili današnjo 80. obletnico dne, ko je sovjetska Rdeča armada leta 1944 dokončno pregnala sile nacistične Nemčije iz okolice Leningrada in tako prekinila skoraj 900-dnevno obleganje mesta, danes znanega kot Sankt Peterburg. Šlo je za eno najdaljših in najbolj uničujočih obleganj v zgodovini.