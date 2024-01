Po obstrukciji seje občinskega sveta brez odločitve o proračunu in razprave o beguncih v Rušah

Ruše, 26. januarja - V Občini Ruše se znova zaostrujejo napetosti med županjo Urško Repolusk in opozicijskimi svetniškimi skupinami. Te so v četrtek obstruirale sejo občinskega sveta in s tem onemogočile odločanje o letošnjem proračunu občine, zato do obravnave prav tako sporne domnevne namestitve beguncev v Hotel Veter sploh niso prišli.