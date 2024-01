Ljubljana, 26. januarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,24 odstotka. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice, ki se zvišujejo za 0,44 odstotka. Zeleno so obarvane še delnice NLB, Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav.