V ameriški Alabami opravili prvo usmrtitev z dušikom

Montgomery, 26. januarja - Ameriška zvezna država Alabama je v četrtek z dušikom usmrtila 58-letnega Kena Smitha. To je bila prva usmrtitev obsojenca na smrt z dušikom. Nasprotniki smrtne kazni to opredeljujejo kot nehumano, okrutno in eksperimentalno dejanje. Alabama trdi, da je metoda povsem humana, poročajo ameriški mediji.