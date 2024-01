Ljubljana, 25. januarja - Košarkarji Real Madrida so v ponovitvi lanskega finala evrolige tretjič zapored premagali Olympiakos in ostajajo trdno na vodilni poziciji. Za aktualne prvake je to jubilejna dvajseta zmaga v tekmovanju, Grki pa so doživeli tretji poraz na zadnjih štirih tekmah.