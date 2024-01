Primorske gospodarstvenike najbolj zanimalo reševanje težav z infrastrukturo

Lipica, 25. januarja - Na tradicionalnem srečanju gospodarstvenikov Primorske, ki je danes potekalo v Lipici, so največ pozornosti namenili težavam v logistiki in prometu. Čeprav je bila rdeča nit srečanja namenjena temi, kako je slovensko okolje zanimivo za tuje vlagatelje, so prisotni z zanimanjem prisluhnili predstavitvi načrtovanih vlaganj v infrastrukturo.