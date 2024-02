Tedenski pregled - svet od 26. 1. do 1. 2.

Ljubljana, 2. februarja - Evropski voditelji so se dogovorili o večletnem proračunu EU s pomočjo za Ukrajino. V Evropi so se širili protesti kmetov. ICJ je sprejel v obravnavo tožbo Južne Afrike, ki Izraelu očita genocid. Izrael je zaposlenim na agenciji ZN za Palestince očital sodelovanje v napadu Hamasa. Ameriški vojaki v Jordaniji so bili tarča napada proiranske milice.