Vlada Pliberška znova imenovala za v. d. direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Ljubljana, 25. januarja - Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu znova imenovala Tomaža Pliberška, in sicer do imenovanja novega direktorja oziroma najdlje do 27. julija letos. Sedanji položaj vršilca dolžnosti direktorja urada Pliberšku namreč poteče 27. januarja, so sporočili z vlade.