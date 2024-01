Zavarovalnica Triglav javnosti odprla podatke, zbrane z aplikacijo Drajv

Ljubljana, 25. januarja - Na Zavarovalnici Triglav so predstavili aplikacijo Drajv, ki s podatki več kot 100.000 uporabnikov riše digitalni prometni zemljevid. Po besedah vodje razvoja aplikacije Boštjana Kopa jih kot zavarovalnico zanima, kako tvegan je nek voznik, a so zbrane podatke dali na voljo javnosti v upanju na izboljšanje pretočnosti in varnosti prometa.