Ob večjih investicijah v obstoječo čistilno napravo v Ajdovščini ne bo potrebe po novi

Ajdovščina, 28. januarja - Zaradi hitrega povečevanja industrije v Ajdovščini v zadnjih letih prihaja do preobremenitev centralne čistilne naprave. Ker so bile obremenitve tako velike, da obstoječa centralna čistilna naprava ni več zmogla pravilnega čiščenja, so začeli razmišljati o gradnji nove. Vendar se je izkazalo, da bodo investicije v novo opremo zaenkrat dovolj.