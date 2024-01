V Snoviku odslej mogoče tudi kampiranje

Kamnik, 28. januarja - V Termah Snovik je poleg prenočevanja v apartmajih in sobah po novem mogoče tudi kampiranje. Pred kratkim so namreč v neposredni bližini termalnega centra odprli kamp z devetimi mesti za počitniška vozila in 20 šotorov ter s pripadajočimi sanitarnimi objekti in pralnico. Odprt je vse dni v letu.