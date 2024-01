Mednarodni dan carine letos posvečen sodelovanju

Ljubljana, 26. januarja - Carinska skupnost danes obeležuje mednarodni dan carine. Letos poteka pod sloganom Carina v sodelovanju s tradicionalnimi in novimi partnerji z namenom. S tem se opozarja na pomen sodelovanja med carino in različnimi deležniki v družbi, od tradicionalnih partnerjev v mednarodni trgovini, kot tudi novejših, ki se še vključujejo na to področje.