Boban po sporu s Čeferinom zapušča Uefo

Zagreb, 25. januarja - Nekdanji zvezdnik hrvaške reprezentance, zagrebškega Dinama in italijanskega Milana zaradi razhajanj s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom zapušča krovno zvezo, poročajo agencije. Bobanov odhod so potrdili na Uefi, ga označili za sporazumnega in Bobanu v bodoče zaželeli veliko sreče.