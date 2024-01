Kopitar zadel ob domačem porazu kraljev

Los Angeles, 25. januarja - Na ledenih ploskvah onstran Atlantika v severnoameriški hokejski ligi NHL so davi po srednjeevropskem času zaigrali tudi igralci Los Angeles Kings, ki pa so doživeli drugi zaporedni poraz. V domači dvorani Crypto.com Areni v mestu angelov so bili boljši Buffalo Sabres s 5:3. Anže Kopitar je dosegel prvi gol na tekmi že v tretji minuti za 1:0.