Pregled - šport, 24. 1. (sreda)

LJUBLJANA - Iz tabora slovenskih smučarskih skakalcev je prišla slaba novica. Najboljši slovenski skakalec zadnjih let Anže Lanišek si je v torek na treningu v Planici poškodoval koleno in bo moral nekaj časa počivati. Operacije sicer ne bo potreboval, bo pa moral izpustiti večino tekmovanj do konca sezone.

HAMBURG - Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli prvo zmago v tej sezoni evropskega pokala. Na gostovanju v Hamburgu so slavili s 114:83.

HAMBURG - Na zadnjih tekmah drugega dela evropskega prvenstva v Nemčiji so zmagali Francija, Islandija in Hrvaška. Francija je bila boljša od Madžarske s 35:32, Islandija je ugnala Avstrijo s 26:24, Hrvaška pa Nemčijo s 30:24. V polfinale so se iz skupine 1 uvrstili Francozi in Nemci, Madžari pa so si priigrali tekmo za peto mesto proti Slovencem.

MELBOURNE - Znani so polfinalni pari prvega velikega teniškega turnirja sezone v Melbournu. Novaku Đokoviću in Janniku Sinnerju sta se pridružila Danil Medvedjev in Alexander Zverev. Pri dekletih sta četrtfinala dobili Zheng Qinwen in Dajana Jastremska, že včeraj pa sta bili uspešni Arina Sabalenka in Coco Gauff.

SCHLADMING - Nemški alpski smučar Linus Strasser je zmagovalec nočnega slaloma za svetovni pokal v Schlamdingu. Nemec, ki je dobil že prejšnji slalom v Kitzbühlu, je za 28 stotnik sekunde ugnal Norvežana Timona Haugana, tretji pa je bil Francoz Clement Noel, ki je zaostal 1,02 sekunde. Žan Kranjec in Tijan Marovt sta odstopila.