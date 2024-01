Hrvatom zadnji rokometni dvoboj v skupini 1

Köln, 24. januarja - Na zadnjih tekmah drugega dela evropskega prvenstva v Nemčiji so zmagali Francija, Islandija in Hrvaška. Francija je bila boljša od Madžarske s 35:32, Islandija je ugnala Avstrijo s 26:24, Hrvaška pa Nemčijo s 30:24. V polfinale so se iz skupine 1 uvrstili Francozi in Nemci, Madžari pa so si priigrali tekmo za peto mesto proti Slovencem.