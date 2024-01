Pregled - svet, 24. 1. (sreda)

VORONEŽ/MOSKVA/KIJEV - Nad rusko regijo Belgorod ob meji Ukrajino je strmoglavilo rusko vojaško transportno letalo iljušin Il-76. Rusko obrambno ministrstvo je trdilo, da je bilo na krovu 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov, šest članov posadke in trije spremljevalci. Vsi so umrli. Ob tem so obtožili Ukrajino, da je sestrelila letalo. Ukrajinske službe zbirajo informacije in preverjajo ruske trditve o strmoglavljenju letala. So pa potrdili, da je bila za danes načrtovana izmenjava vojnih ujetnikov, ki so jo odpovedali.

GAZA - Izraelske sile nadaljujejo intenzivno bombardiranje mesta Han Junis v južnem delu Gaze, ob tem pa so ponoči ukazale evakuacijo skoraj 90.000 prebivalcev in 425.000 razseljenih ljudi, ki so v mesto pribežali iz drugih delov palestinske enklave, so sporočili Združeni narodi. Ob tem znova opozarjajo, da v Gazi ni več varnih območij za civiliste. Skupno število Palestincev, ki so bili ubiti od 7. oktobra, je po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi medtem naraslo na 25.700. Najmanj devet jih je umrlo, ko sta tankovska izstrelka zadela zavetišče agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) v mestu Han Junis.

ANKARA - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in iranski kolega Ebrahim Raisi sta se strinjala, da je treba preprečiti širitev konflikta v Gazi po Bližnjem vzhodu. Raisi pa je tudi vse države pozval, naj prekinejo trgovinske odnose z Izraelom. Ob tem je dodal, da so Palestinci v Gazi že zmagali v vojni proti Izraelu, saj se bojujejo že več kot 100 dni. Še pred obiskom Turčije pa je Raisi poudaril, da imata državi skupno stališče glede podpore palestinskemu ljudstvu in uporu zatiranega, a močnega palestinskega ljudstva.

LONDON - Šestnajst mednarodnih humanitarnih organizacij in organizacij za človekove pravice je članice ZN pozvalo k ustavitvi dobave orožja in streliva Izraelu in palestinskim oboroženim skupinam. S tem si prizadevajo ustaviti humanitarno krizo in nadaljnjo rast števila žrtev v Gazi.

ANKARA - Turški parlament je v torek prepričljivo podprl pristopni protokol Švedske k zvezi Nato. Ratifikacijo protokola o pristopu Švedske k Natu mora sedaj podpisati še predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki bi lahko to storil še ta teden. Švedska bo zatem za vstop v Nato potrebovala še zeleno luč Madžarske. Švedska je za vstop v zavezništvo po desetletjih nevtralnosti skupaj s Finsko zaprosila maja 2022 spričo ruske agresije na Ukrajino. Finska se je zavezništvu priključila aprila lani.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je sporočil, da je v telefonskem pogovoru s prvim možem zveze Nato Jensom Stoltenbergom potrdil madžarsko podporo članstvu Švedske v zavezništvu. Dodal je, da bodo pozivali parlament, da o ratifikaciji glasuje ob prvi možni priložnosti. Stoltenberg pa je pozdravil jasno podporo madžarskega premierja in njegove vlade članstvu Švedske v Natu. Madžarska je še zadnja članica Nata, ki v parlamentu ni ratificirala švedskega pristopnega protokola, potem ko je to v torek storil turški parlament.

NEW YORK - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je po strankarskih zborovanjih v Iowi včeraj osvojil še strankarske volitve za izbiro predsedniškega kandidata republikanske stranke v zvezni državi New Hampshire. Po okoli 60 odstotkih preštetih glasov je njegova prednost pred edino konkurentko Nikki Haley znašala okoli 11 odstotnih točk. Nekdanja guvernerka Južne Karoline je kmalu po razglasitvi zmagovalca priznala poraz, vendar kljubovalno napovedala, da ne bo odstopila od tekme. Na rezultat se je odzval tudi ameriški predsednik Joe Biden, rekoč da bodo v njegovi tekmi s Trumpom na kocki ameriška demokracija in svoboščine.

NEW YORK - Države članice ZN so na torkovi odprti razpravi Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu po vrsti zahtevale takojšen konec spopadov v Gazi in začetek mirovnega procesa v smeri rešitve dveh držav. Zasedanje, ki ga je sklicala januarja predsedujoča Francija, je s poročanjem o položaju na terenu v Gazi začel generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je med drugim poudaril, da je izraelsko zavračanje rešitve dveh držav nesprejemljivo in bo podaljšalo spopade v Gazi.

SANA - V bližini plovila ob južni obali Jemna je odjeknila eksplozija, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO). Dodala je, da sta plovilo in posadka na varnem ter da za zdaj niso prejeli poročil o morebitnih žrtvah ali škodi. Danski ladjar Maersk je potrdil, da sta bili dve ladji v bližini eksplozije in ju je preusmeril nazaj v Adenski zaliv. Rušilec ameriške mornarice je sicer uspel prestreči dva izstrelka hutijev, eden pa je zgrešil cilj. Hutijski uporniki v Jemnu pa so ameriškim in britanskim uslužbencem Združenih narodov in humanitarnih organizacij na območjih pod njihovim nadzorom dali mesec dni časa za odhod iz države.

WASHINGTON/BAGDAD - Ameriške sile so v odgovor na napade na ameriško osebje v Iraku in Siriji napadle objekte, ki jih v Iraku uporabljajo proiranske skupine, je v torek povedal obrambni minister Lloyd Austin. V odzivu so iz Bagdada sporočili, da tovrstna dejanja kršijo suverenost Iraka in stopnjujejo napetosti.

BUENOS AIRES - Več tisoč ljudi stavkalo proti reformam vlade na področju trga dela in stanovanjske politike, ki bi po navedbah predsednika države Javierja Mileija omogočile oživitev tretjega največjega gospodarstva v Latinski Ameriki. Proteste je sklical največji argentinski sindikat CGT.

LOS ANGELES - V ZDA so včeraj objavili nominacije za letošnje oskarje. Kljub velikemu uspehu filma Barbie med nominiranci ni režiserke filma Grete Gerwig in glavne igralke Margot Robbie, kar je naletelo na razočaranje pri Ryanu Goslingu, ki je med nominiranimi za stransko moško vlogo. Podobno meni tudi igralka America Ferrera, ki je bila nominirana za najboljšo stransko žensko vlogo prav tako v filmu Barbie.

VARŠAVA - Poljski premier Donald Tusk je v skladu z volilno obljubo sporočil, da bo njegova vlada v parlament vložila predlog zakona o liberalizaciji skoraj popolne prepovedi umetne prekinitve nosečnosti in omilitvi omejitve glede jutranje tabletke. Med drugim bodo predlagali zakonito in varno prekinitev nosečnosti do 12. tedna nosečnosti. Z drugim predlogom zakona pa bodo uvedli prost dostop do jutranje tabletke od 15. leta starosti.

ANTWERPEN - V pristanišču v belgijskem Antwerpnu so danes ustanovili zavezništvo evropskih pristanišč, katerega namen je povezati evropske in nacionalne oblasti ter pristanišča v EU v boju proti trgovini z drogami. Osredotočilo se bo na identifikacijo šibkih točk, deljenje dobrih praks in iskanje praktičnih rešitev za okrepitev varnosti pristanišč. Z izvajanjem mednarodnih in evropskih varnostnih standardov ter sodelovanjem organov pregona in carinskih služb s podjetji, ki delujejo v pristaniščih, pa nameravajo nasloviti tudi korupcijo in infiltracijo kriminalnih združb.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila niz predlogov in pobud za izboljšanje ekonomske varnosti EU. Predlaga spremembo zakonodaje, s čimer bi izboljšali okvir za pregled tujih neposrednih investicij, ki v EU deluje od leta 2020. Druge pobude se nanašajo na nadzor izvoza blaga, investicije evropskih družb izven EU ter raziskave in razvoj.

VATIKAN - Vatikansko pritožbeno sodišče je v torek na dve leti in pol zapora obsodilo duhovnika Gabrieleja Martinellija, ker je kot najstnik v predsemenišču svetega Pija X. v Vatikanu spolno zlorabljal mlajšega fanta. To je prva obsodba v Vatikanu zaradi spolne zlorabe. Zlorabe so se začele leta 2007, ko je bil Martinelli star 14 let, njegova žrtev pa 13. Mlajšega fanta je spolno zlorabljal vse do leta 2012, ko je bil Martinelli star 19 let.

BUDIMPEŠTA - Madžarski nacionalni preiskovalni urad (NNI) je v torek razkril skrajno desno skupino Szkita oziroma Skiti, ki naj bi načrtovala državni udar, so sporočili iz Budimpešte. Okoli 150 policistov je v racijah po vsej državi zaslišalo osem ljudi in tri od njih kasneje aretiralo zaradi suma izvedbe nasilnega udara.

BORDEAUX/VARŠAVA - Francoski kmetje so nadalje blokirali ceste. S tem opozarjajo na visoke stroške, naraščajoče dajatve in stroge okoljske predpise. Poljski kmetje pa so zaprli ceste po državi in protestirali proti uvozu kmetijskih proizvodov iz Ukrajine, ki po njihovem mnenje spodkopavajo njihove prihodke.