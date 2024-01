Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 27. januarja - Pri Beletrini so izdali knjigo nemške avtorice Gitte Sereny Pot v temo s podnaslovom Od usmrtitev iz usmiljenja do množičnih pobojev, pri založbi Miš pa mladinski roman nizozemske pisateljice Wilme Geldof z naslovom Odpor ter slikanico slovenskih avtoric Slavice Remškar in Anke Kočevar Kdo je pomagal zajčku.