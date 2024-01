Evropske borze v zelenem; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 24. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelje so vzpodbudila dobra poslovna poročila podjetij, upi glede znižanja obrestnih mer in odločitev kitajske centralne banke, da zniža zahtevani delež sredstev, ki jih morajo banke zagotoviti za rezerve. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je zvišal.