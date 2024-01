Na Dnevu najboljše prakse o medpanožni uporabi tehnologij

Ljubljana, 24. januarja - Na Dnevu najboljše prakse so udeleženci danes razpravljali o večnamenski in medpanožni uporabi tehnologij in procesov, ki omogoča učinkovito sodelovanje med podjetji z različnih področjih in lahko poganja razvoj novih inovacij. Za najboljši primer dobre prakse 2024, ki je dobil posebno nagrado občinstva, so izbrali študentski projekt SpaceDent.