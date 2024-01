Vreme: Delno jasno z zmerno oblačnostjo

Zvečer bo še precej jasno, ponoči pa se bo v večjem delu Slovenije postopno pooblačilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3 stopinj Celzija.

V četrtek bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Tu in tam lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo deloma jasno, več oblačnosti bo v severovzhodnih krajih. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Popoldne se bo od severozahoda postopno pooblačilo. Do sobote zjutraj se bo spet zjasnilo in v soboto bo precej jasno.

Vremenska slika: Naši kraji so na severnem robu območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Iberskim polotokom in južno Francijo, ciklon pa je nad Skandinavijo. Z zahodnimi in severozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v večjem delu sosednjih pokrajin oblačnost spet povečala.

V četrtek bo sprva precej oblačnosti, v krajih severno in južno od nas bo možen rahel dež. Čez dan se bo razjasnilo.